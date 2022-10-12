На Керченской переправе ввели ограничения на перевозку грузов

На Керченский паромной переправе ввели ограничения на перевозку грузов. Об этом сообщило министерство транспорта РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через паромную переправу временно не перевозят следующие грузы:

– металлолом;

– крупногабаритные изделия из металла;

– кориандр в мешках;

– томатная паста в бочках.

«Данные грузы с материковой части РФ в Крым и обратно нужно перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область-Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь-Мариуполь-Таганрог)», – заявили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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