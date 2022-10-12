К Крымскому мосту подошел первый плавучий кран

Первый плавучий кран подошел к поврежденному месту Крымского моста – об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй кран должен подойти в ближайшие часы. Прибытие техники планировалось еще вчера, но этому помешала погода.

По словам Хуснуллина, в данный момент на мосту работают 250 человек и 30 единиц техники. Установлены генераторы и другое необходимое оборудование.

Керчь, Олег Яковенко

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