К Крымскому мосту подошел первый плавучий кран

Первый плавучий кран подошел к поврежденному месту Крымского моста – об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй кран должен подойти в ближайшие часы. Прибытие техники планировалось еще вчера, но этому помешала погода.
По словам Хуснуллина, в данный момент на мосту работают 250 человек и 30 единиц техники. Установлены генераторы и другое необходимое оборудование.
Керчь, Олег Яковенко
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