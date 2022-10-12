На Украине решили избавиться от Илона Маска

На Украине с улиц и публичных мест убирают фотографии миллиардера Илона Маска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилось видео, на котором заклеивают бигборды с благодарностью Маску за поддержку Украины. Предположительно действие происходит в Одессе, так как видео появилось в официальном городском паблике с комментарием: «Управление рекламы убирает фото Илона Маска с бигбордов, которыми благодарили за поддержку Украины».

Поскольку вместе с миллиардером на фото были изображены актеры Бенедикт Камбербэтч и Леонардо ди Каприо, заклеили и их.

Напомним, на в начале октября Маск предложил свою схему урегулирования конфликта на Украине: «1. Сохранение Крыма в качестве части России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). 2. Гарантии водоснабжения Крыма. 3. Нейтральный статус Украины. 4. Новые референдумы под эгидой ООН в регионах, вошедших в состав России».

Одесса, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»