«Россия только начала, ПВО не спасёт» – украинский чиновник

Ракетные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины – это только начало. Средства ПВО, которые в Киеве ждут от США и ФРГ, не являются гарантией от дальнейших разрушений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский чиновник, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

«То, что произошло, с моей точки зрения, – это только начало. Нас еще ждут очень тяжелые времена... В принципе, в том, что произошло, ничего сверхнеожиданного не было. Разве что я ожидал, что такие действия со стороны Российской Федерации будут через месяц, когда, по всем расчетам, должны начаться первые заморозки», – отметил экс-чиновник.

«Что нас ждет впереди? Исключительно тяжелый экзамен. Ничего утешительного я в перспективе не вижу, даже если представить, что в ближайшие дни мы получим от наших немецких партнеров, от Соединенных Штатов современные средства противовоздушной обороны, то, все-таки, определенное время, пока мы их получим, пока наш персонал научится ими пользоваться – это первое, а второе – никакая система ПВО не дает стопроцентной гарантии», – приводит слова Туки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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