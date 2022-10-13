В Запорожской области собираются создать туристический кластер «Азовское побережье».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курортную зону планируют расположить на всем протяжении берега от Бердянска до Кирилловки. Речь идет о 1,5 тысячах объектов – отелях и базах отдыха. Кроме того, предполагается организация сборных пунктов для детей, занимающихся спортом.

По словам исполняющего обязанности министра культуры, спорта и туризма региона Радика Исякаева, многие объекты уже есть, но их нужно привести в порядок.

«Планы грандиозные. Надеемся на федеральную поддержку и инвесторов», – заявил чиновник.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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