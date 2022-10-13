В Крыму отказались переводить школьников на дистант

В Крыму решили отказаться от перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о переводе учебных заведений на дистант возник накануне из-за очередных массовых сообщений о минировании образовательных учреждений. Сегодня его обсуждали на внеочередном заседании республиканской антитеррористической комиссии.

«Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет, – заявил Аксенов. – Все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений. Сотрудниками МВД будет проведен дополнительный инструктаж по всем вопросам».

Симферополь, Лиана Макоба

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