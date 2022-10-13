В Симферополе школьник напал с ножом на одноклассника: пострадавший получил 4 ножевых ранения и попал в реанимацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт произошел сегодня между 15-летними подростками. «По словам учеников, ссора началась из-за того, что пострадавший мальчик быстрее пробежал на уроке физкультуры», – telegram-канал Mash на волне. Сначала обидевшийся потребовал от более быстрого одноклассника извиниться за это на коленях, но наткнулся на стену игнора и схватился за нож.

Начало конфликта зафиксировала видеокамера, установленная в классе. Парень в спортивном костюме, размахивая руками, что-то говорит подростку, пишущему в тетради. Тот встает и уходит из класса. Тогда парень в спортивном костюме достает нож и со спины нападает на другого юношу: бьет его в шею и лицо.

Пострадавшего увезла «скорая». Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавший объяснил свой поступок тем, что его жертва «грубо разговаривал».

Проверку по факту нападения в школе начал Следственный комитет.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»