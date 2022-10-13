В Крыму начали падать цены на жилье: это касается как сделок купли-продажи, так и аренды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резкое падение отмечается с начала мобилизации. По словам риелторов, около 70% собственников, выставивших жилье на продажу, уже снизили цену. За неделю запрос сократился на 5% – 10%. И по мнению, специалистов, падение, скорее всего, продолжится.

По аренде сокращение ценника более внушительное: в бюджетном сегменте цены просели примерно на 30%, в бизнес или люксовом – на 50%, пишет «МК» со ссылкой на участников рынка.

Симферополь, Олег Яковенко

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