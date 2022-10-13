Киевский режим потребовал от верхушки УПЦ отлучить от церкви «священников-коллаборантов» из Новороссии

Государственная служба по этнополитике и свободе совести и Минкульт Украины требуют от руководства Украинской православной церкви принять меры против «священнослужителей-коллаборантов».

Речь идёт о представителях духовенства УПЦ из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, присутствовавших 30 сентября в Кремле на торжественной церемонии принятия в состав РФ новых территорий.

Как сообщал «Новый День», ранее глава УПЦ митрополит Онуфрий пошёл на поводу у киевского режима и собрал сомнительный с канонической точки зрения собор в Феофании, на котором принудил духовенство разорвать связи с Московским патриархатом.

Теперь же украинские власти требуют от УПЦ (ещё недавно – Московского патриархата) распространить практику церковных «наказаний» на всех неугодных режиму священнослужителей и мирян.

Симферополь, Валентин Карамазов

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