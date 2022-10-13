Украинцев предупредили, что из-за иранских беспилотников воздушные сирены могут реветь по несколько часов

Дроны-камикадзе ВС РФ «Герань-2» иранского производства слишком долго кружат в небе на недоступной для ПВО высоте, прежде чем атаковать объекты на территории Украины. По этой причине сирены воздушной тревоги могут звучать несколько часов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона невысокая – 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет намного длиннее», – сказал Игнат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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