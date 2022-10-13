Крымский мост построен без разрешения и подлежит сносу – Совбез Украины

Регистрационные органы Украины не получали никаких документов на строительство Крымского моста на территории «Незалежной», поэтому его существование незаконно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«То, что касается вообще этого сооружения, я хочу обратить внимание, у нас нет никаких документов на территории нашей страны, вообще, что это за сооружение, с какого перепуга оно там появилось. Я хочу заметить, что, если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные процедуры. Регистрационные процедуры, согласовать проект, посмотреть насколько это будет уместно или нет», – сказал он в попытке оправдать теракт, совершённый СБУ.

«Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не давала. Если перейти на русский язык, это так называемый самострой. А по нашим законам самострой они должны убрать за свой счет, и рано или поздно это произойдет», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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