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Четверг, 13 октября 2022, 17:52 мск

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В Кремле опровергли слухи о предложении Эрдогана Путину переговорить с лидерами Запада

Фото: пресс-служба Кремля

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию турецких СМИ о том, что Эрдоган предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине между лидерами РФ, США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы никогда не слышали от Эрдогана идею проведения пятисторонних переговоров по Украине», – заявил Ушаков.

Ранее была распространена информация, что Эрдоган в Астане предложит Путину посредничество Анкары в переговорах России с Западом по украинскому кризису без участия Украины . Об этом сообщало турецкое государственное телевидение.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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