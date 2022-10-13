В Кремле опровергли слухи о предложении Эрдогана Путину переговорить с лидерами Запада

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию турецких СМИ о том, что Эрдоган предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине между лидерами РФ, США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы никогда не слышали от Эрдогана идею проведения пятисторонних переговоров по Украине», – заявил Ушаков.

Ранее была распространена информация, что Эрдоган в Астане предложит Путину посредничество Анкары в переговорах России с Западом по украинскому кризису без участия Украины . Об этом сообщало турецкое государственное телевидение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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