В Кремле опровергли слухи о предложении Эрдогана Путину переговорить с лидерами Запада

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию турецких СМИ о том, что Эрдоган предлагал провести пятисторонние переговоры по Украине между лидерами РФ, США, Великобритании, ФРГ и Франции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Мы никогда не слышали от Эрдогана идею проведения пятисторонних переговоров по Украине», – заявил Ушаков.
Ранее была распространена информация, что Эрдоган в Астане предложит Путину посредничество Анкары в переговорах России с Западом по украинскому кризису без участия Украины . Об этом сообщало турецкое государственное телевидение.
Симферополь, Валентин Карамазов
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