Власти Крыма разрешили несуществующей фирме использование почти 1,5 га земли рядом с уникальными водными источниками

Правительство Крыма продолжает сотрудничать с фиктивными фирмами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Строительство дворца князя Феликса Юсупова в крымском селе Коккозы было закончено в 1912 году. Ныне – это село Соколиное Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Крыма. По желанию хозяина на одном из ручьев, образующих водопад Серебряные струи, соорудили запруду – искусственное озеро предназначалась для разведения форели. Эта капризная рыба водится только в чистой и холодной воде. Но здесь у князя, женатого на племяннице последнего русского царя, все получилось: ни замутиться, ни согреться по пути к водоему вода не успевала. Форель прижилась, ее отсюда стали поставлять не только Юсуповым, но и Романовым – в недалекую Ливадию.

С тех пор крымчане убеждены, что в предгорном Крыму, где-то по дороге на Ай-Петри со стороны Бахчисарая есть чистейшие ручьи, где водится форель. Старики помнят, как в детстве ее ловили там руками.

В сентябре 2019 года некто Михаил Гиренко зарегистрировал в Новороссийске на улице окраинной ООО «Втордрагмет» с минимальным уставным капиталом 10 тыс руб. Основным видом его деятельности была объявлена обработка отходов и лома драгоценных металлов. Судя по открытым отчетам, фирма к работе не приступила. База юрдиц ЕГРЮЛ сообщает, что 5 августа 2022 года ООО «Втордрагмет» было ликвидировано.

Однако 7 октября 2022 года появляется распоряжение правительства Крыма №1565-р «О

выдаче разрешения на использование земель, находящихся в собственности Республики Крым». В тексте документа говорится: «Разрешить ООО «Втордрагмет» использование земель, находящихся в собственности Республики Крым, расположенных на территории Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, общей площадью 13 489 кв м для возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), сроком до 3 августа 2045 года, при условии соблюдения требований действующего законодательства в отношении автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К -020 «Бахчисарай – Ялта».

Минимущества Крыма должно было в пятидневный срок письменно уведомить об этом событии уже несуществующее ООО «Втордрагмет».

Распоряжение подписано председателем правительства Юрием Гоцанюком.

Напомним, аквакультурой в республике заведует начальник департамента рыбного хозяйства минсельхоза Андрей Дедюхин – муж председателя комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгении Добрыни, которая, в свою очередь, является родной сестрой жены главы Крыма Сергея Аксенова.

Симферополь, Ольга Картошина

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