российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 13:34 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Правительство РФ определило сроки и подрядчика восстановления Крымского моста

Правительство России потребовало завершить все работы по восстановлению Крымского моста до 1 июля 2023 года. Подрядчик определен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому «единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ «Упрдор «Тамань» закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива» будет ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

Подрядчик должен не менее 50% работ выполнить самостоятельно, а на остальное может привлечь соисполнителей.

Напомним, 10 октября на телеканале «Россия 1» глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что восстановление Крымского моста потребуется около полутора месяцев.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,