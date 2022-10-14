Симферопольскому школьнику предъявят обвинение в покушении на убийство

Юному симферопольцу, напавшему с ножом на одноклассника, будет предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло накануне в одной из школ крымской столицы. Сначала парень приставал с разборками к одному однокласснику, но когда тот молча вышел из помещения, достал нож и со спины напал на другого, нанеся ему несколько ударов в шею и лицо.

Пострадавшего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего задержали, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Отметим, что возраст отвественности за покушение на убийство наступает с 16 лет. ЧП произошло в 11-м классе, так что нападавшему придется отвечать по всей строгости закона, если, конечно, его признают вменяемым.

Проверку по факту инцидента проводит прокуратура: анализируется соблюдение законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, исполнения обязанностей должностными лицами образовательного учреждения, а также иными органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Симферополь, Олег Яковенко

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