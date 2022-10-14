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Пятница, 14 октября 2022, 16:53 мск

Новости Крым

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В Крыму снова ожидается шторм

На выходных в Крыму снова ожидается шторм.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 15-16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. По шкале Бофорта это соответствует очень крепкому ветру. При такой погоде ветер ломает сучья деревьев, а высота волн на море достигает 7,5 метров.

Крымчан и туристов просят быть осторожными на улице, избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций. От выхода в море стоит воздержаться.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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