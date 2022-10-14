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Пятница, 14 октября 2022, 18:26 мск

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«Цель Украины – Крым» – американский генерал обещает новые теракты на Крымском мосту

Украина будет повторять подрывы Крымского моста, а к концу года ВСУ «войдут на полуостров».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Логистическое звено русских – Керченский мост. Тот факт, что оказалось, что по нему можно нанести удар, означает, что это можно и повторить. И русские это осознают, поэтому единственная надежда в том, чтобы попытаться затянуть конфликт и лишить нас воли помогать Украине. Этими ответными ракетными ударами они испытывают нашу волю на Западе. Но думаю, что это долго не продлится», – уверяет генерал.

«На поле боя все дороги ведут в Крым. Как я вижу: украинские военные получили необратимый импульс и продвигаются с запада, с севера – в Крым. И я думаю, что они будут там к концу этого года», – приводит слова Ходжеса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»

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