«У России ещё полно ресурсов и ракет» – украинский командующий

Россия далеко не исчерпала свои ресурсы и способна ещё долго наносить массированные удары по территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Он подтвердил, что недавние массированные ракетные удары были не единичной акцией, а являются частью системной стратегии.

«У России достаточно соответствующих военных ресурсов, у России достаточно ракет, других средств, которые наносят повреждения гражданской инфраструктуре, войскам нашим. Поэтому сказать, что системные или несистемные, это все зависит лишь от принятых решений военно-политическим руководством Российской Федерации и, соответственно, тем командованием, которое осуществляет управление сейчас стратегической наступательной операцией на территории Украины», – отметил военный.

Он утверждает, будто последние удары были нанесены не в качестве ответа за теракт на Крымском мосту, а в отместку за «неудачи на харьковском и херсонском направлениях».

«Необходимо было показать военно-политическому руководству России, что они контролируют ситуацию после провальных их действий на Харьковском и на Херсонском направлениях. Соответственно, эти аспекты обусловили этот массированный ракетный удар», – приводит слова Наева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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