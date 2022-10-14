Во Львове заподозрили Запад в желании «слить Украину»

Запад устал и хочет поскорее покончить с украинским кризисом за счёт уступок Киева Кремлю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил одиозный львовский политик, экс-депутат Верховной рады, националист и боевик Юрий Сиротюк.

По его словам, США и Европа «уже привыкли к плохой России» и не добиваются её окончательного поражения. Поэтому они готовы пойти на ряд уступок.

«К сожалению, украинский вопрос может стать и иногда становится разменной монетой в конфликте, во внутриполитических конфликтах западных элит. К плохой России привыкли и, очевидно, что даже, когда мы говорим о российско-украинской войне, то элиты европейских и евро-атлантических стран, их максимальная цель в российско-украинской войне – ограничивается текущей линией фронта, и это большая часть этого политикума», – посетовал националист.

«Для других – эта линия ограничивается правом Украины освободить оккупированные территории, и отдельно стоит Крым, потому что очень мало мировых европейских политиков считают абсолютным правом Украины вооруженным путем освободить Крым. И почти никто в нынешних элитах ведущих не мыслит категориями уничтожения российского империализма, постановки точки на Российской империи, и это нужно понимать», – приводит слова Сиротюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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