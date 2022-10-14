Администрация Зеленского провозгласила свой целью «расчленение России»

Украина и её власти будут добиваться развала Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, для начала спецслужбы «Незалежной» будут провоцировать «внутреннюю дестабилизацию в РФ».

«Эти цели звучат следующим образом: денацификация России, демилитаризация России, денуклеаризация России и главное – децентрализация России. Я считаю, что не все регионы России должны жить под эгоистической властью Кремля, это первое. Второе – все регионы должны посмотреть, как они получают доход, не отдают ли они слишком много Москве, потому что некоторые регионы выглядят крайне плохо, но оттуда забирают людей на войну, которую ведет Кремль, а не эти регионы. Поэтому децентрализация – очень важный аспект», – рассуждает украинский чиновник.

«Мир абсолютно четко понимает, что Россия в таком виде существовать не имеет права. Потому что это будет постоянная попытка ту или иную войну разогнать в том или ином регионе. Мир понимает, что война должна закончиться справедливо, а справедливо – это значит, что военные преступники должны сидеть на скамье подсудимых», – приводит слова Подоляка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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