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Пятница, 14 октября 2022, 18:31 мск

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Власти Крыма продолжают сообщать разноречивые данные об итогах турсезона

Власти Крыма продолжают сообщать разноречивые данные об итогах туристического сезона.

Как уже сообщал «Новый День», сначала в оценках разошлись глава Крыма Сергей Аксенов и министр курортов и туризма РК Вадима Волченко. Первый заявил, что Крым к концу лета посетили 5,26 млн отдыхающих, второй – 4,2 млн. В целом, согласно официальной оценке, турпоток сократился на 20%.

Сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма Ирина Кивико сообщила, что за 8 месяцев 2022 года выручка компаний в отрасли тоже упала на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что выглядит странно: ведь качественный состав туристов существенно изменился: если раньше около 30% прибывали самолетом, то теперь подавляющее большинство приехало на личном транспорте. А эти отдыхающие, в отличие от авиатуристов, склонны выбирать более дешевое жилье, реже посещать общепит, не участвовать в организованных экскурсиях и практически никогда не пользоваться трансферами и такси. Иными словами, и это подтверждается многолетними наблюдениями участников рынка, турист на личном автомобиле оставляет в Крыму гораздо меньше денег, чем прилетевший на самолете.

Поэтому одинаковые цифры сокращения турпотока и выручки удивляют.

Любопытную информацию предоставила и зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач: заполняемость отелей в этом сезоне упала на 25%. Из чего следует, что либо в Крыму до сих пор процветает серый сектор, либо далеко не все посчитанные как туристы оказались ими, либо и то, и другое сразу.

И еще пара любопытных фактов от Лобач: в ряде объектов размещения вообще нет броней на ноябрь, а загрузка октября не превышает 10%.

Напомним, из федерального бюджета на развитие туристической отрасли выделяют 1,6 млрд рублей. Эти деньги должны быть направлены на сохранение персонала: субсидии получат те организации, которые гарантируют, что численность сотрудников на 1 апреля 2023 года будет равна показателю 1 октября 2022.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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