Движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно

Движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтно-восстановительных работ, возобновлено на 1,5 часа раньше срока. Об этом сообщает Минтранс России.

«Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», – говорится в сообщении министерства в Telegram.

Ранее сообщалось, что движение по мосту будет остановлено с 4:00 мск до 16:00 мск субботы, 12 ноября, в связи с ремонтно-восстановительными работами. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в направлении Крыма в этот период.

Надо отметить, что для грузовиков Крымский мост закрыт. Скоропортящиеся продукты и грузы стратегического назначения доставляют на полуостров паромами.

Москва, Наталья Петрова

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