Киев не сомневается в продлении Россией «зерновой сделки» после 22 ноября

Пролонгацию договора о вывозе украинского зерна морем сегодня в Стамбуле обсуждали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналистам сообщил сам Кубраков.

«Стороны-участники «Инициативы» – ООН, Турция и Украина – выразили готовность продолжить действие сделки и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября», – заявил он по итогам переговоров.

Украинский министр отметил, что с момента разблокировки портов экспортировано более 7,7 млн тонн агропродукции.

Напомним, срок действия предыдущих договоренностей заканчивается 22 ноября. Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что Россия заблокирует сделку, если выяснится, что взрывчатка для Крымского моста вывозилась из Украины по «зерновому коридору».

Симферополь, Иван Капустин

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