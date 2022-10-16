Бербок объяснила, почему Украине «не нужны немецкие танки»

Последние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины «доказывают», что Украине более важны поставки не танков, а систем ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

При этом она утверждает, что ВСУ якобы удалось сбить «половину ракет», благодаря немецким системам.

«Только в начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия», – уверяет Бербок.

Также она добавила, что дальнейшая поддержка будет продолжаться, особенно в сфере ПВО, а поставки танков она считает «второстепенным в нынешней ситуации».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц наотрез отказался поставлять немецкие танки Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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