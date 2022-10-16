В Израиле нашли повод для полномасштабного вмешательства в украинский конфликт

Израиль, должен оказать Украине все виды поддержки, на том же уровне, что Великобритания и США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.

Так он отреагировал на сегодняшние слухи о том, что Иран якобы будет предоставлять России дальнобойные ракеты класса «земля-земля».

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить от Израиля военную помощь, такую же, как предоставляют США и страны НАТО», – написал Шай в соцсети.

Напомним, ранее главный раввин Украины Асман Моше Реувен заявил, что Израиль не поставляет оружие Киеву, так как боится реакции России, чьи войска находятся в Сирии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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