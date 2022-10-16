Канцелярия Шольца: Что для Зеленского кошмар, для нас – не катастрофа

Президент Зеленский пытается убедить США и ЕС, что «кошмарные», на его взгляд, проблемы Украины – на Западе должны воспринимать как свои проблемы. Однако – это не так, и в Берлине не хотят идти на риски полноценной конфронтации с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник Канцелярии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт.

«Если посмотреть, как начался конфликт, то Зеленский два месяца подряд даже в своем обращении к Конгрессу США просил бесполетную зону, и все ему говорили «пожалуйста, не делайте этого», потому что бесполетная зона означает, что нам нужно будет сбивать российские самолеты или ракеты на заведомо украинской территории. Так что это было бы совершенно законно с его стороны, но, тем не менее, это означало бы слишком рискованный шаг, который вовлек бы НАТО или части НАТО в эту прямую конфронтацию», – отметил немецкий чиновник.

«С точки зрения Зеленского, прямое участие НАТО имело бы смысл. Что для него, когда на него напали, на его города напали, хуже быть уже не может. Я имею в виду, что с его точки зрения – это уже кошмар. С нашей же точки зрения это выглядит немного по-другому, у нас тоже есть свои интересы», – приводит перевод комментария Шмидта телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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