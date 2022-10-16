Боимся захвата русскими немецких танков «с железным крестом» – Канцелярия Шольца

Германия не может рисковать, посылая свои танки на украинский фронт. Если их захватят российские военнослужащие, это будет прекрасным подарком «московской пропаганде».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник Канцелярии Олафа Шольца Вольфганг Шмидт.

«Мы не одни, эти танки больше никто не поставляет. И тому есть несколько причин. Одна из них связана с логистикой. Любой военачальник скажет вам, что одна система вооружения не является решением, потому что за любой системой вооружения стоит целая цепочка поставок», – отметил он.

«Также есть проблема, некоторые из наших партнеров очень боятся попадания современных технологий в неправильные российские руки... И еще момент, если у вас будут боевые танки на линии фронта, а затем они будут захвачены, и, например, на них будет немецкий железный крест, то это станет идеальным пропагандистским материалом, чтобы сказать: «Смотрите, мы всегда говорили, что НАТО атакует нас», – приводит перевод комментария Шмидта телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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