Все существующие на Западе идеологические, политические и экономические концепции, а также военные средства – не способны сокрушить и развалить Рф. Необходимо срочно разработать новую «когнитивную модель», и действуя в соответствии с ней – «похоронить, наконец, Россию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский философ Сергей Дацюк.

По его словам, западным аналитикам необходимо для начала представить мир «без России», и на основе этого выработать новую теорию существования мира.

«Западные аналитики не представляют себе мир без России. Я утверждаю, что мы не можем победить – не потому, что нет оружия, не потому, что мы не можем дать ядерный ответ, не потому, что у нас нет танков. Мы не можем победить, потому что у нас нет когнитивной модели победы. Я бьюсь в эту стенку изначально. 90% любой инновации, а победа – это инновации, состоит в том, что вы представляете, как вы будете хоронить старое. У нас нет модели захоронения России», – переживал украинский философ.

Он утверждает, что ни у кого в мире нет «модели захоронения РФ», даже у российских либералов во власти, которые и рады бы «освободиться от Путина» и «выйти из тупика», но не знают – как. Времени, по его мнению, «осталось до ферваля», а там – конец Украине.

«У нас, у Штатов, у Китая – ни у кого нет модели захоронения России. Мало того, я рискну предположить, что если мы предложим хорошую модель захоронения нынешней России, с ней согласится даже Россия. Потому что они сами в тупике, они не могут выйти из тупика… У нас принятие решения до февраля. После февраля мы уже не будем принимать решений. Разрыв между элитой, которая транслирует повествовательный нарратив, там... «закройте небо, дайте то, накажите Россию», – это все повествовательный нарратив. Выход на модель послевоенного мира – это когнитивная задача, которую украинская власть решить не в состоянии. Из-за этого она не может победить», – приводит слова Дацюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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