Не вижу выхода из отопительного коллапса – украинский коммунальщик

Одновременный дефицит и тепла, и электроэнергии – вогнал в смертельную ловушку коммунальную сферу Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

По его словам, принудительные ограничения температуры в квартирах не приведут к стабилизации ситуации, так как многие жители будут вынуждены пользоваться обогревателями, что, в свою очередь, вызовет веерные отключения электроэнергии и, как следствие, к прекращению подачи тепла. То есть в итоге люди останутся и без тепла, и без света.

«Есть одна опасность. У украинцев, как только температура будет низкая, что будет любой умный человек делать? Вот, мама, если у нее дети, а в квартире 14-15 градусов? Будут включать обогреватели. Пойдет нагрузка на сети домов, а они в большинстве старые преимущественно – хрущевки, панельные, там же старые сети. Это в новых, инвестиционных, строятся, более-менее нормальная ситуация. Но их там 15-20% только», – отметил он.

«Поэтому в сетях могут сразу пойти какие-то аварии или на трансформаторах, и дома отключаться будут. И в это же время может быть дефицит электрической мощности. А вот тогда, мы включили, условно говоря, 6-7 часов, когда пришли с работы, генерации не хватает, и вот тогда начинаются эти веерные отключения, когда потребление значительно больше, чем уровень генерации. Система автоматически отключается», – приводит слова Кучеренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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