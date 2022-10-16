Орбан предостерёг Украину от диверсий на Турецком и Балканском потоках

Венгрия отреагирует «соответствующим образом», если Украина вздумает совершить диверсионные атаки на «Турецкий поток» и его сухопутное продолжение – «Балканский поток».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Своё заявление он озвучил после слов президента РФ о причастности Киева к попытке подрыва одной из ниток «Турецкого потока».
«Мы отреагируем соответствующим образом, если произойдёт какое-либо нападение на трубопровод, по которому газ из России поступает в Турцию и далее в европейские страны, включая Венгрию», – сказал Орбан.
Кроме того он напомнил Киеву, что через Украину проходит нефтепровод «Дружба», благодаря которому Венгрия получает нефть из России. Альтернативного пути для нефти в Венгрию нет.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube