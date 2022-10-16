В офисе Зеленского объяснили, почему «нельзя вести переговоры с Путиным»

Украинская власть добивается изоляции президента России Владимира Путина. Согласие со стороны Киева на переговоры послужит сигналом всем мировым лидерам, что США «разрешили им дружить» с главой российского государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник администрации украинского президента Алексей Арестович.

«Почему нельзя заключать соглашение с Путиным? Давайте объясню народу, у меня все время иностранцы спрашивают «Чего вы не хотите переговоров?». Объясняю еще раз. Как только мы откроем возможность для переговоров с Путиным, он обретет второе дыхание, очень много товарищей скажут: «Ага, раз украинцы согласились на переговоры, на них надавили американцы, значит американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспективы военной победы над ним. Раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить», – рассуждает Арестович.

Симферополь, Валентин Карамазов

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