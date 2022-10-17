Возобновилось движение автобусов по Крымскому мосту

Движение автобусов по Крымскому мосту возобновилось – об этом сообщи Минтранс России.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

Работы по восстановлению велись круглосуточно. Накануне закончили работы на левой части моста. Строители усилили пролетные строения, провели испытания и получили заключение экспертизы.

Автобусы с сегодняшнего утра будут ходить в оба направления. В ближайшее время ожидается возобновление грузового движения.

Симферополь, Лиана Макоба

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