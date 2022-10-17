В южных регионах России ожидается резкое похолодание – об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае будет еще тепло: на полуострове в дневные часы прогнозируется до +22, на Кубани – до +20. Однако в четверг возможно резкое похолодание. Вильфанд прогнозирует дневные температуры не выше +14 в континентальных районах Краснодарского края, +16 на Черноморском побережье, +13 в Крыму.

Эти данные соотносятся с прогнозом крымским синоптиков. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к четвергу, 20 октября, на полуострове резкое ожидается понижение дневной температуры с +22 до +11 – +16 градусов, пойдут дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

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