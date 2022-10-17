Аэропорты, закрытые с февраля, получат дополнительную компенсацию из федерального бюджета

Аэропорты на юге и в центре России дополнительно получат более 2 млрд рублей. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили РИА «Новый День» в федеральном министерстве транспорта, речь идет о 9 воздушных гаванях, закрытых с 24 февраля.

Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

«Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно», – пояснили в ведомстве.

Москва, Игорь Юров

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