Аэропорты, закрытые с февраля, получат дополнительную компенсацию из федерального бюджета

Аэропорты на юге и в центре России дополнительно получат более 2 млрд рублей. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как сообщили РИА «Новый День» в федеральном министерстве транспорта, речь идет о 9 воздушных гаванях, закрытых с 24 февраля.
Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.
«Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы, возобновить обслуживание полетов, как только это станет возможно», – пояснили в ведомстве.
Москва, Игорь Юров
© 2022, РИА «Новый День»
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