В концерне «Укроборонпром» намекнули на разработку нового ударного дрона с дальностью полета до 1000 километров, который «долетит до Москвы и дальше».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом разместили украинские СМИ.

«Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» то и дело проходит успешные испытания», – туманно формулируют оружейники «Незалежной».

Также в «Укроборонпроме» поделились характеристиками этого нового «ничего».

«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», – отчитался концерн.

Отметим, что информация о новом украинском чудо-дроне появилась сразу после сегодняшних массированных атак ВС РФ дронами-камикадзе «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины. Эксперты расценили информацию «Укроборонпрома» как чистую пропаганду, которая призвана отвести внимание общества от полного бессилия украинской ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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