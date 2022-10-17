В Великобритании тихо выставляют украинских беженцев на улицу

В Великобритании сворачивают программу «Дома для Украины», цель которой – обеспечить жильем украинских беженцев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно программе, запущенной в марте текущего года, британские семьи, принявшие украинских беженцев, получают денежную компенсацию из госбюджета.
Но теперь программа «тихо сворачивается», и британцев это все больше беспокоит, пишет Daily Mail.
Жители Великобритании готовы и дальше поддерживать семьи беженцев, но им не нравится, что стоимость жизни растет, а господдержка не увеличивается, с начала года оставаясь на уровне 350 фунтов.
По информации Ассоциации местного самоуправления, на сегодняшний день почти 2 тысячи украинских семей остались без жилья на фоне сворачивания программы.
Лондон, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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