В Великобритании тихо выставляют украинских беженцев на улицу

В Великобритании сворачивают программу «Дома для Украины», цель которой – обеспечить жильем украинских беженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно программе, запущенной в марте текущего года, британские семьи, принявшие украинских беженцев, получают денежную компенсацию из госбюджета.

Но теперь программа «тихо сворачивается», и британцев это все больше беспокоит, пишет Daily Mail.

Жители Великобритании готовы и дальше поддерживать семьи беженцев, но им не нравится, что стоимость жизни растет, а господдержка не увеличивается, с начала года оставаясь на уровне 350 фунтов.

По информации Ассоциации местного самоуправления, на сегодняшний день почти 2 тысячи украинских семей остались без жилья на фоне сворачивания программы.

Лондон, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»