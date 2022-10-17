Россия законтрактовала у Ирана 2500 дронов-камикадзе – глава Минобороны Украины

Россия получит в ближайшее время от Ирана без малого две с половиной тысячи дронов-камикадзе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников сразу после сегодняшних массированных атак ВС РФ дронами «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины.

Он добавил, что Украина обратила внимание на опасность иранских БПЛА, которые «представляют угрозу», и призвал все страны к «более активному противодействию».

«По данным нашей разведки, неделю назад их было около 300, но общий контракт с россиянами – на 2400 единиц. Если не будет жесткого совместного ответа, практика террористических атак с помощью дронов, которые способны преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира. Поэтому мы ожидаем более активного привлечения к противодействию этому типу угроз даже тех стран, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки Украины», – пугал партнёров украинский министр обороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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