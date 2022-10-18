В одну из школ Севастополя вломился иностранец

В Севастополе в одну из школ вломился иностранец.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, мужчина разбил камнями несколько окон учебного заведения и залез внутрь.
Росгвардию вызвал охранник. Прибывшие на вызов бойцы обнаружили «лазутчика» в библиотеке – он спал на книгах.
Напавший на школу оказался 23-летним гражданином сопредельного государства. В момент «операции» он был сильно пьян. Мужчину доставили в полицию.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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