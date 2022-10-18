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Вторник, 18 октября 2022, 21:02 мск

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В одну из школ Севастополя вломился иностранец

В Севастополе в одну из школ вломился иностранец.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, мужчина разбил камнями несколько окон учебного заведения и залез внутрь.

Росгвардию вызвал охранник. Прибывшие на вызов бойцы обнаружили «лазутчика» в библиотеке – он спал на книгах.

Напавший на школу оказался 23-летним гражданином сопредельного государства. В момент «операции» он был сильно пьян. Мужчину доставили в полицию.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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