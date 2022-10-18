В Керчи эвакуировали все школы

В Керчи опять неспокойно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 8:40 поступило сообщение о минировании всех учебных заведений города. Сотрудников и учащихся эвакуировали. Занятия отменены.

Горожане отмечают, что учебный процесс срывается вторую неделю.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве Крыма в связи с участившимися сообщениями о минировании был поднят вопрос о переводе школ на дистант. Однако власти решили к такой мере не прибегать.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»