В России собираются изменить условия программы туристического кешбэка

В России планируют изменить условия программы туристического кешбэка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор возможностью вернуть до 20% средств, потраченных на путешествие внутри страны, могли воспользоваться все желающие. Нужно было лишь выбрать подходящий тур на межсезонье, совершить покупку в установленные даты и расплатиться картой «Мир».

Теперь предлагается включать в программу только малообеспеченных. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

Параллельно обсуждаются возможности повышения кешбэка и введения дополнительных опций на семейные путешествия.

Новые правила могут ввести уже в 2023 году, отмечает издание.

Напомним, в конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин сократил финансирование программы туристического кэшбэка на 2023 и 2024 годы. А в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы средств на реализацию программы в ближайшие 3 года не оказалось.

Москва, Лиана Макоба

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