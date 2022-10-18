Аксенов отчитался о промежуточных итогах развития Крыма

В Крыму подведены промежуточные итоги развития в 2022 году. «Несмотря на серьезные сложности, ситуация в целом позитивная», – заявил глава РК Сергей Аксенов и привел цифры, подтверждающие это заявление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем отгруженных за 8 месяцев товаров собственного производства составил около 137 миллиардов рублей, что на 7,3 % выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Производство продукции в судостроении выросло на 51,8 %, напитков – на 33,6 %, готовых металлических изделий – на 15 %, в сельском хозяйстве – на 14,8 %. «Увеличилось производство овощей, плодово-ягодной продукции, молока, яиц, а также поголовье крупного рогатого скота, коз, овец», – уточнил Аксенов.

Положительная динамика отмечается в строительстве: объем выполненных строительных работ за январь – август составил около 94 миллиардов рублей, что почти на 40 % больше, чем в прошлом году. Введено в эксплуатацию около 640 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов – в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

За девять месяцев текущего года заключено 33 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций порядка 65,5 миллиарда рублей. По соглашениям, заключенным ранее, на 1 июля «инвесторами уже фактически вложено свыше 115 миллиардов рублей, создано более 7 тысяч рабочих мест, уплачено 3,75 миллиарда рублей налоговых отчислений».

Просевшие отрасли и проблемы глава Крыма предпочел не озвучивать.

Симферополь, Олег Яковенко

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