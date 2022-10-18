В Крыму осудили трех чиновников, бравших миллионные взятки

В Крыму вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Евпатории, а также экс-заместителям директора МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории РК». Мужчин обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», все они были задержаны в сентябре 2020 года сотрудниками ФСБ. По версии следствия, в октябре 2019 года управление капитального строительства администрации Евпатории заключило муниципальный контракт на приобретение и установку модульного детского сада к одной из среднеобразовательных школ города. Обвиняемые получили взятку в размере 10,6 млн рублей за покровительство подрядчику. За эту мзду чиновники подписали акты по приемке работ, которые фактически не были выполнены.

«Кроме того, заместители руководителя управления капстроительства ввели в заблуждение директора строительной фирмы о возможности заключения в будущем исключительно с возглавляемой им фирмой контрактов на строительство объектов недвижимости на территории Евпатории, получив за это более 5 млн рублей», – уточнили в прокуратуре РК.

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд рассматривал его с октября 2021.

Фигуранты свою вину признали. Евпаторийский городской суд Крыма приговорил бывшего замглавы администрации Евпатории к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его подельники из управления капстроительства проведут в колонии на 1 месяц дольше.

Евпатория, Олег Яковенко

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