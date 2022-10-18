Хуснуллин сообщил, когда заменят поврежденные пролеты Крымского моста

Разрушенные и поврежденные пролеты Крымского моста полностью уберут до конца декабря. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

Работы по восстановлению велись круглосуточно. В итоге вчера утром по мосту пошли автобусы. Сегодня пустили грузовики весом до 40 тонн. Более тяжелые машины пропускать на мост пока опасно.

По словам Хуснуллина, деньги, необходимые на восстановительные работы, выделены. Часть металлоконструкций для ремонта моста уже отправлена в Крым.

Тем временем, в Краснодарском крае железнодорожную станцию Тимашевская подготовили для перевалки грузов, следующих на полуостров, с фур на поезда. Первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла.

Симферополь, Олег Яковенко

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