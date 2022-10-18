В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства

В Крыму появился новый министр сельского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указом главы РК Сергея Аксенова на эту должность назначен Андрей Савчук, до сих пор руководивший ООО «Агромакс». Основной деятельность этого предприятия является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. На 1 января 2022 года среднесписочная численность сотрудников компании составляла 37 человек – в течение 2021 года штат был сокращен более чем на 21%. Выручка ООО по итогам 2021 года зафиксирована на уровне 140,6 млн рублей, чистая прибыль составила – 6,5 млн.

Напомним, предшественник Савчука Юрий Мигаль ушел в отставку 3 августа, продержавшись в министерском кресле чуть более 2 месяцев.

Симферополь, Олег Яковенко

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