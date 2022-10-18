На Украине ввели ограничения на дрова

На Украине открыли государственный интернет-магазин по продаже дров. Об этом заявили в кабинете министров страны.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заказ можно разместить онлайн, дрова обещают привезти по указанному адресу. Правда, чтобы совершить покупку, нужно авторизироваться, так как в стране введен лимит: не более 15 кубометров дров за сезон на одного пользователя.
В правительстве Украины сообщают, что почти 2,5 миллиона кубов уже продано, до конца года планируется реализовать еще более 1 млн кубометров.
В стране наблюдается резкое повышение спроса на «буржуйки» – портативные печи. Самые простые модели стоят от 3 тысяч гривен.
Киев, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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