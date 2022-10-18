На Украине обесточены более 1000 населённых пунктов в 9 областях

На Украине после серии воздушных ударов в последние два дня остаются обесточенными более тысячи населенных пунктов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в Киеве.

«В настоящее время, по информации Минэнерго, остается обесточенным 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Николаевская, Винницкая и подконтрольные Украине части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

Он добавил, что всего с 7 по 18 октября из-за ударов по объектам энергетики было обесточено около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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