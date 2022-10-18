В законодательство Крыма вносятся поправки, позволяющие забрать имущество иностранных государств и граждан

В законодательство Крыма вносятся поправки, позволяющие переводить в республиканскую собственность имущество иностранных государств и граждан. Соответствующий вопрос поставлен на заочное голосование в Госсовете республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки планируется внести в постановление Государственного совета РК №2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

В первую очередь экспроприация коснется земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся на территории Крыма и принадлежащих на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, признанным недружественными; иностранцам, связанным с указанными государствами, и их бенефициарам; лицам, находящимся под контролем указанных государств и иностранцев, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Напомним, обсуждать подобный нормативный акт в Крыму начали еще в марте, а в апреле депутаты крымского Госсовета выступили с инициативой внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Но в Совете при президенте РФ по кодификации законодательства сочли, что это противоречит статье 35 Конституции РФ, гласящей: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». И указали на то, что в Гражданском кодексе присутствует правовой механизм, позволяющий ввести ответные ограничения прав иностранных резидентов.



Симферополь, Олег Яковенко

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