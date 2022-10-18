На улице плюс 22: в Крыму начался отопительный сезон

В Крыму, несмотря на высокую температуру наружного воздуха, начался отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем воздух на полуострове прогревается до +22 градусов. Однако в Ялте уже подключили батареи в родильном доме, Ливадийской и инфекционной больницах, учреждениях образования. Об этом сообщила глава города Янина Павленко. «Для отопления жилого фонда все же ждем более существенного понижения температуры (ночи хоть и прохладные, но в ближайшие дни по прогнозам дневная температура может подняться до +20)», – уточнила градоначальница.

Аналогичная ситуация в Симферополе и Симферопольском районе.

Симферополь, Лиана Макоба

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