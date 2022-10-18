Энергию с крымских ТЭЦ перегоняют в Херсонскую и Запорожскую области

Крым «отключили» от Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ – с сегодняшнего дня вся энергия, вырабатываемая этими электростанциями, будет уходить в Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявили в компании «КрымТЭЦ».

«На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередач, которые были взорваны в 2015 году. Через 10 дней завершится плановый ремонт оставшегося оборудования и при необходимости мы сможем еще увеличить выработку», – заявил генеральный директор предприятия Тарас Целый.

Симферополь, Лиана Макоба

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