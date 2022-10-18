Барак Обама призвал подвести черту под военной помощью Украине

США не могут указывать Украине, как ей действовать в отношениях с Россией, и должны продолжать помогать Киеву. Однако администрации Белого дома следует уже определиться с объёмом и качеством этой помощи, чтобы противостояние не вылилось в прямой конфликт между Западом и РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент США Барак Обама.

«В конце концов, не мы должны говорить украинцам, когда хватит, как далеко они должны зайти, на какие уступки пойти и т.д. Это их дело. Нам, как их союзникам, важно поддерживать их финансово, в военном отношении, через нашу разведку. Однако мы должны ясно и честно сказать им, что мы можем сделать, а что нет. Есть линии, которые мы должны сами определить – США, НАТО и другие, – учитывая, что конфликт России и Украины может перерасти в конфликт Россия-США-НАТО. На данном этапе я недостаточно знаком с разведданными, и я как частное лицо не могу решать, где должна быть проведена эта линия. Но мы должны думать, например, какое оружие мы отправляем или как мы подходим к нашей поддержке Украины», – приводит перевод слов Обамы телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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